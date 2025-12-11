Tandläkare till Malmögapet i centrala Malmö
2025-12-11
Malmögapet är en ung och familjär tandläkarklinik som grundades 2024 i en lokal där det bedrivits tandvård under många år. Vi har en stadig tillströmning av både nya och återkommande patienter.
Idag består teamet av en tandläkare, en tandsköterska och en tandhygienist. Våra lokaler är ljusa och trivsamma, och vi arbetar uteslutande med toppmodern utrustning. Vi värdesätter kvalitet, trygghet och långsiktighet i både materialval och behandlingsmetoder.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta endast med vuxna patienter och utföra allt från basundersökningar till mer omfattande behandlingar. Vanligt förekommande arbetsområden är protetik, implantat och endodonti.
Du arbetar i nära samarbete med tandsköterska och har det övergripande medicinska ansvaret för patienternas vård. Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag. Möjlighet till arbete på lördagar kan diskuteras.Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare med svensk legitimation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Några års erfarenhet av kliniskt arbete är önskvärt.
God förtrogenhet med diagnostik och terapiplanering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta med olika patientgrupper. Du har en hög klinisk kompetens och kombinerar kvalitativ tandvård med ett professionellt bemötande.
Du är engagerad i både patienterna och klinikens utveckling, och du arbetar strukturerat, lugnt och förtroendeingivande. God samarbetsförmåga och kommunikativt förhållningssätt är viktiga egenskaper hos dig.
Övrig information
Tjänsten är i första hand på heltid, men annan omfattning kan diskuteras.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Provanställning, 6 månaderSå ansöker du
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till rekrytering@malmogapet.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@malmogapet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Odontonord AB
(org.nr 559487-6665)
Kanalgatan 3 (visa karta
)
211 40 MALMÖ Arbetsplats
Malmögapet Kontakt
Amir Hashemi amir@malmogapet.se Jobbnummer
9639532