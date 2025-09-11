Tandläkare till Ljusdal och Järvsö
2025-09-11
Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Hos oss får du även som nyanställd tandläkare ta del av ett tvåårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.
Tillsammans bemannar ett tandvårdsteam på drygt 25 medarbetare klinikerna i Ljusdal och Järvsö. Vi är en härlig grupp i blandade åldrar och med gedigen erfarenhet. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av att handleda och stötta nya medarbetare. Vi arbetar aktivt med att bidra till varandras kompetensutveckling och har ett bra arbetsklimat där vi månar om varandra.
Flera medarbetare är nischade inom flera odontologiska områden såsom protetik, kirurgi, endodonti och parodontologi. Vi vill expandera personalgruppen och söker nu en tandläkare till Ljusdals fina klinik som du hittar mitt i centrum, varifrån du har goda tåg- och bussförbindelser till hela landet. Här erbjuds komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet och kunskap, där grunden i arbetet är att uppnå en bättre tandhälsa.
Folktandvården Järvsö, som är en anexklinik till kliniken i Ljusdal och bemannas två dagar i veckan, ligger i nära anslutning till Järvsö skola. Här hittar du fina omgivningar som inbjuder till ett rikt friluftsliv. Ett stenkast bort ligger nämligen Järvsöbackens liftsystem som erbjuder skidåkning vintertid och cykling i Järvsö bergscykelpark sommartid.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist. Tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig med en svensk tandläkarlegitimation, alternativt är du i slutet av din tandläkarutbildning. Du brinner för ditt yrke och tycker det är viktigt att nå goda resultat tillsammans med patienter och kollegor. Du har ett kreativt arbetssätt och är en god problemlösare.
Dina personliga egenskaper utmärks av ditt engagemang och vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Du stimuleras av samarbete och tycker om att arbeta i team, där du gärna delar med dig av dina erfarenheter.
Folktandvården Gävleborg är ett bolag helägt av Region Gävleborg. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti, orofacial medicin samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. För oss är det en självklarhet att vi agerar i enlighet med Folktandvården Gävleborgs värdegrund:
* Professionalism och ansvar
* Respekt och ödmjukhet
* Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
