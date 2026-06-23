Tandläkare till Kvillebäcken :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-06-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Haninge
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi söker nu en tandläkare till vår mycket omtyckta klinik i Kvillebäcken. Kliniken är modernt inrett och har fem behandlingsrum. Jag som är klinikchef här heter Loredana och dina andra kollegor är tre tandläkarteam, en tandhygienist samt en receptionist.
Kliniken
Du kommer att jobba teambaserat med en tandsköterska på ett rum men det finns utrymme för exempelvis undersökningspass på två rum. Vi gör de flesta behandlingar såsom akuttandvård, Invisalign, protetik, barntandvård, extraktioner, opex, endodonti samt implantatprotetik och implantatkirurgi. På kliniken finns bland annat OP maskin och scanner.
Våra öppettider är måndagar och torsdagar mellan kl 07:30-18:15, tisdagar och onsdagar mellan kl 07:30-16:30 och på fredagar stänger vi kl 14:30.
Är du vår nya kollega?
På Distriktstandvården möter du ett varierat patientunderlag, vilket ger dig möjlighet att arbeta med såväl enklare som mer avancerade behandlingar.
Vi söker dig som är en engagerad och driven tandläkare med bred kompetens.
Du trivs med att utvecklas i din yrkesroll, tar dig gärna an nya utmaningar och vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Samtidigt värdesätter du gott samarbete, är en hjälpsam kollega och delar gärna med dig av din kunskap till teamet.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Lön efter överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 juli. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
417 03 KVILLEBÄCKEN Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9975924