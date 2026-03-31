Tandläkare till Jakobsberg Akuttandvården
2026-03-31
Jakobsberg, Järfälla | 50-60% (2-3 dagar/vecka) | Tillträde enligt överenskommelse
OM OSS
Jakobsberg Akuttandvården är en välestablerad klinik i Jakobsberg med fokus på hög vårdkvalitet och personligt bemötande. Vi växer och söker nu en driven tandläkare som vill vara en del av vårt team.
OM ROLLEN
Du arbetar med allmäntandvård för patienter i alla åldrar. Arbetet omfattar undersökningar, behandlingsplanering, kariesvård, rotbehandlingar, protetik, parodontal vård, estetiska ingrepp samt akuthantering. Tjänsten startar på 50-60 procent med goda möjligheter till utökning.
VEM ÄR DU?
• Legitimerad tandläkare
• Självgående, snabblärd och ambitös
• Skapar trygghet och förtroende i mötet med patienter
• Trivs i team och bidrar med positiv energi
• Tar ansvar för både arbetet och patienterna
Erfarenhet är meriterande men inget krav.
VAD VI ERBJUDER
• Tydlig karriär och utvecklingsväg
• Erfarna och stöttande kollegor
• Modern utrustning
ANSÖKAN
Skicka CV och personligt brev till tandklinik.jakobsberg@gmail.com
märkt med "Tandläkare Jakobsberg". Urval sker löpande.
Frågor? Hör av dig direkt så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tandklinik.jakobsberg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Jakobsberg Akuttandvården AB
https://jakobsbergakuttandvarden.com/
