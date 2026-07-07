Tandläkare till Huddinge
OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Huddinge Visa alla tandläkarjobb i Huddinge
2026-07-07
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Bli en del av vårt härliga team
Tycker du om att arbeta i en miljö där gemenskap, kvalitet och patienterna står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Happident Huddinge söker nu en engagerad tandläkare som vill bli en del av vårt team. Hos oss möts du av hjälpsamma kollegor, en familjär arbetsmiljö och patienter som uppskattar ett personligt bemötande.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker runt om i Sverige. Vår ambition är att erbjuda tandvård av hög kvalitet i en trygg och välkomnande miljö, där både patienter och medarbetare trivs.
På Happident Huddinge arbetar vi nära varandra och hjälps åt i vardagen. Vi tror att ett gott samarbete, ett öppet klimat och arbetsglädje skapar de bästa förutsättningarna – både för våra patienter och för oss som arbetar här.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som tandläkare hos oss får du ett varierat arbete där du bygger långsiktiga relationer med dina patienter och arbetar tillsammans med ett engagerat team av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens, samtidigt som du uppskattar att ha kollegor att bolla idéer med och utvecklas tillsammans med.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare.
Har några års klinisk erfarenhet.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har ett tryggt och professionellt patientbemötande.
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten.
Trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Därför kommer du att trivas hos oss
Hos Happident Huddinge får du en arbetsplats där människor står i centrum. Vi värnar om en god arbetsmiljö, ett nära samarbete och en vardag där vi hjälper varandra.
Vi erbjuder:
Ett varmt och välkomnande team.
En familjär arbetsmiljö med god gemenskap.
Möjlighet till kompetensutveckling.
En varierad arbetsdag med fina patientrelationer.
Goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Praktisk information
Placering: Happident Huddinge
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033503-2091178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Huddinge (visa karta
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141 39 HUDDINGE Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9996014