Tandläkare till Happident Västra Hamnen

Nu söker vi en tandläkare till vår klinik i Västra Hamnen som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i samtliga större städer i Sverige. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.
Vi är en grupp engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som arbetar med modern utrustning och den senaste tekniken, där innovation och utveckling genomsyrar allt vi gör.
Legitimerad tandläkare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av kliniskt arbete är meriterande men inget kravDina personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande
Förmåga att arbeta strukturerat och med hög kvalitet
God samarbetsförmåga samt ett stort ansvarstagande
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Tillsammans strävar vi efter att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård.
Vår ambition är att göra tandvården mer bekväm, mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters egen friskvård.
Vi erbjuder individuellt anpassad lönesättning, generöst friskvårdsbidrag och goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling i en modern och växande organisation.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid eller deltid
Placering: Västra Hamnen
