Tandläkare till Folktandvården Skåne, Arlöv - Folktandvården Skåne AB

Folktandvården Skåne AB / Tandläkarjobb / Burlöv2021-04-08JOBBA FÖR LEENDEN!Vi på Folktandvården Skåne arbetar för att alla skåningar ska vara stolta över sina leenden. Med nästan 1 500 medarbetare på 70 kliniker runt om i Skåne är vi en stor kraft. Som också har kraft att satsa på dig.Just nu söker vi dig som är tandläkare till vår klinik i Arlöv,På kliniken i Arlöv arbetar idag ett team på ca 18 kollegor på 10 behandlingsrum och här finns möjlighet till stort kunskapsutbyte i vardagen. Vi har stor erfarenhet av att behandla patienter i alla åldrar och har ett bra samarbete med specialisttandvården. Vi arbetar med teamtandvård i såväl undersökningar som behandlingar och enligt BEON. Arlöv är en del av Malmö och kliniken har goda pendlingsmöjligheter med närhet till både tåg och buss, för dig som kör finns gratis parkering i anslutning till kliniken. På kliniken tar vi emot kunder i alla åldrar och erbjuder en bred tandvårdskompetens, allt från rådgivning till avancerade behandlingar. Vår ambition är att alltid sätta kunden i fokus och hålla en hög servicenivå. Vi söker dig till vårt härliga team som är driven, entusiastisk , flexibel och ambitiös samt har en vilja att dela med dig av din kompetens och idéer till kollegorna och bidrar att driva kliniken framåt.Inom Folktandvården Skåne arbetar vi tillsammans och strävar efter att möta kunden i deras närområde. Med många kollegor blir du en del av en stor gemenskap och hos oss kan du se fram emot en varierad vardag. Genom Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi dessutom kompetensutveckling under hela din karriär samtidigt som du kan påverka framtidens tandvård. För oss är det viktigt att du har en balans mellan arbets- och privatliv.2021-04-08Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varandra, vilket betyder att om du skulle fastna i en arbetsuppgift finns det ofta någon skicklig kollega nära till hands med smarta lösningar på problemet.Vi värdesätter god service och ett gott bemötande och en viktig del i ditt arbete är att skapa trygghet och delaktighet. Patientsäkerhet och kvalitet i tandvården är fokus i vårt arbete.Vi erbjuder ett omväxlande arbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och här finns möjligheter för dig att vidareutvecklas samt att bidra med ditt engagemang. Om du är nyutexaminerad går du vårt introduktionsprogram och har en mentor under ditt första år.Du är en skicklig tandläkare med svensk legitimation samt har kunskaper i svenska C1 enligt Europarådets referensram. Du behöver även ha grundläggande datorkompetens och gärna erfarenhet av något tandvårdsrelaterat verksamhetssystem. Vi erbjuder våra medarbetare utbildning i journalsystemet Carita.För att briljera i rollen håller du hög kvalité i ditt odontologiska arbete, kan tandvårdens regelverk och har ett affärsmässigt förhållningssätt. Du har en hög känsla för kvalitet och som person är du engagerad. Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga.Vi söker dig som tillsammans med oss vill bidra till Folktandvården Skånes fortsatta utveckling mot att nå en position som ett färgstarkt, kunskapsdrivande och fullfjädrat serviceföretag. För att trivas hos oss är det viktigt att du delar Folktandvården Skånes värderingar Nyskapande, Öppna och Tillsammans.Vill du vara med och jobba för leenden? Vi ser fram emot din ansökan!ÖVRIGTFolktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne och finns på 44 orter runt om i Skåne med kliniker för allmäntandvård och specialisttandvård.Folktandvården Skåne ska bli kunskapsdrivande! Vi satsar på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. På Leendecentralen, vårt Centrum för munhälsa i Lund finns företagsledning, specialist- och allmäntandvårdsklinik samt forskning och utveckling samlat under ett tak. Leendecentralens kunskapsarena ger alla Folktandvården Skånes medarbetare tillgång till bästa tänkbara förutsättningar för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Allt för att vi ska kunna erbjuda framtidens tandvård åt skåningarna.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuellt. Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-03Folktandvården Skåne AB5678867