Tandläkare till Folktandvården, Boden
Region Norrbotten / Tandläkarjobb / Boden Visa alla tandläkarjobb i Boden
2025-12-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
En trevlig arbetsplats, bra gemenskap, inspirerande, välkomnade och ett drömjobb! Så har personalen beskrivit sin arbetsplats här på Folktandvården Boden. Det låter bra, eller hur? Nu har du möjlighet att bli en del av oss i en snabbt växande småstad. Vi söker tandläkare som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Är just Du den vi söker?
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare eller dig som är på väg mot svensk legitimation. Det är meriterande om du har kunskaper i Carita samt Dental Eye. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha god samarbetsförmåga och tycka om att arbeta tillsammans med andra. Det är viktigt att du har helhetssyn, är serviceinriktad samt har en personlig mognad.
Det här får du arbeta med
Som tandläkare hos oss får du arbeta med modern tandvård och förebyggande insatser som leder till vår vision "En frisk mun i alla åldrar". Det innebär att vi arbetar med teamtandvård i flödespass, men även i självständigt traditionellt arbete. Allt för att skapa det bästa flödet för våra patienter.
Det här erbjuder vi dig
• Introduktionsprogrammet HOS-oss
• Strukturerad handledning
• Startbonus - en extra månadslön vid tillsvidareanställning
• Hjälp att hitta din första bostad
• Möjlighet till stafettverksamhet i Norrbotten
• Folktandvården Academy
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Sandra Mattsson Friebertova sandra.mattsson-friebertova@norrbotten.se 0921-662 97 Jobbnummer
9650072