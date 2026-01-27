Tandläkare till Dentalum Umeå
2026-01-27
Välkommen till Umeå - där framtidens tandvård redan har börjat.
Det här är inte bara ett jobb. Det är en plats där du får göra skillnad - på riktigt. Mitt i Ålidhem. Med både allmäntandläkare och specialister vid din sida. Och med en organisation i ryggen som vågar tänka större.
Dentalum Umeå är en klinik med höga ambitioner, stark sammanhållning och ett tydligt syfte: Att erbjuda modern, trygg och mänsklig tandvård, där varje patient blir sedd, och varje medarbetare får växa.
Nu söker vi dig som vill mer. Du som vill utvecklas, påverka och bidra till något större än bara dagens schema. Här får du vara med och forma framtiden - både för dig själv, för teamet och för patienterna.
Vad väntar dig?
• Ett tryggt team med både allmän- och specialisttandläkare * En arbetsplats där kvalitet, engagemang och kultur går hand i hand * Möjlighet att växa - genom utbildningar, nischning, mentorskap och ledarskapsprogram * En plats där dina idéer spelar roll och där du får jobba på toppen av din kompetens * Tillgång till Dentalums nätverk, akademi och stöd, med 30 kliniker i ryggen, men en lokal själ i centrum
Vi söker dig som:
• Är legitimerad tandläkare - oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet * Har en stark vilja att göra skillnad och skapa vård i världsklass * Trivs med att arbeta tillsammans i team, med hjärta och professionalism * Vill växa - både som tandläkare och människa
Dentalum 2.0 - en ny era inom tandvården
Det här är inte bara nästa steg i din karriär. Det är en möjlighet att vara med i en rörelse. Vi bygger framtidens tandvård - klinik för klinik, människa för människa. Och just nu händer det i Umeå.
Vill du vara där det händer? Sök nu - eller hör av dig, så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Ekonomstråket 11
)
907 30 UMEÅ
