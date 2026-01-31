Tandläkare till Arninge Tandklinik
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, omtanke och arbetsglädje står i centrum. Vi är en tandvårdsklinik som tror på långsiktighet: i relationen till våra patienter, i hur vi samarbetar med varandra och i hur vi utvecklas som yrkespersoner.
I rollen arbetar du med modern tandvård där professionalism och empati går hand i hand. Vi värdesätter ett strukturerat arbetssätt, men också förmågan att vara flexibel och lösningsorienterad i vardagen. Här finns utrymme att ta ansvar, påverka sitt arbete och bidra med egna idéer - vi tror på tillit snarare än detaljstyrning.
Du kommer att arbeta i ett team där vi stöttar varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans. Vår ambition är att både patienter och medarbetare ska känna sig trygga, sedda och motiverade - varje dag.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Så ansöker du
