Tandläkare tandakuten
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård / Tandläkarjobb / Östersund Visa alla tandläkarjobb i Östersund
2025-08-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård i Östersund
, Åre
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vi söker nu nya medarbetare som vill vara en del av vårt engagerade team! Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö med varierade arbetsdagar, där du både utvecklas själv och bidrar till att ge våra patienter bästa möjliga tandvård.
Tandakuten ligger vägg i vägg med Folktandvården Campus i Östersund. Kliniken öppnades 2018 och har tre behandlingsrum, reception och väntrum. Här arbetar både fast personal och kollegor från hela verksamheten - vardagar som helger.
Folktandvården i Jämtland Härjedalen har totalt 15 allmäntandvårdskliniker samt specialisttandvård och sjukhustandvård i Östersund.
Hos oss på Tandakuten och Folktandvården Campus får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag. Vi kombinerar hög kompetens med starkt kollegialt stöd och fokus på utveckling - både för individen och för verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som tandläkare arbetar du både på Tandakuten, som är specialiserad på patienter med akuta besvär, och på Folktandvården Campus, där du erbjuder allmäntandvård för patienter i alla åldrar. Tjänstgöringsgraden är fördelad med 50 % på Tandakuten och 50 % på Ftv Campus, med möjlighet till anpassning och kombination med andra kliniker inom Region Jämtland Härjedalen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med akuttandvård för både vuxna och barn samt med allmäntandvård på Campus-kliniken. I rollen ingår även handledning av mindre erfarna kollegor och nyutexaminerade. Du förväntas också bidra till ett gott arbetsklimat och ett bra samarbete i teametKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har svensk tandläkarlegitimation
* Är trygg, professionell och har relevant yrkeserfarenhet
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Gärna har kunskap i journalsystemet T4
* Är flexibel, samarbetsvillig och har ett genuint intresse för patientmötet
* Har en positiv inställning till handledning och kompetensdelning
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Hos oss får du chansen att arbeta i ett engagerat och stöttande team, där din insats verkligen gör skillnad. Vi värnar om balans i livet och erbjuder friskvårdsbidrag, ett hållbart arbetsschema samt roliga aktiviteter via vår personalförening.
Vi satsar också på din utveckling! Du får en individuell plan för kompetensutveckling och möjlighet att bredda din erfarenhet genom arbete på andra kliniker i regionen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/313/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://qcdn.screen9.com/img/A/P/APbBYxgKCm8Gg-BKIWTIKw_fg/image_2.jpg?v=2 Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Enhetschef
Zorica Corkovic zorica.corkovic@regionjh.se 063-14 24 66 Jobbnummer
9473014