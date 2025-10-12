Tandläkare sökes till Tandläkargruppen Södermalm
Nakstam AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nakstam AB i Stockholm
Vi söker en erfaren tandläkare till våra kliniker på Södermalm. Hos oss får du arbeta i en modern och professionell miljö med fokus på kvalitet, utveckling och patienttrygghet.Publiceringsdatum2025-10-12Om företaget
Vi bedriver tandvård i två moderna kliniker på Södermalm med totalt åtta behandlingsrum och ett kompetent tandvårdsteam på 15 medarbetare. Vi är ett sammansvetsat team som värdesätter högkvalitativ tandvård, god service till våra patienter och en trivsam arbetsmiljö för alla.
Vi arbetar i journalsystemet Muntra och har tillgång till modern utrustning såsom 3Shape för digitala avtryck och CBCT. Hos oss finns stora möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du bidrar med nya kunskaper och idéer.
Vi söker dig som
• Är legitimerad tandläkare med minst 5 års erfarenhet inom svensk privat tandvård
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är noggrann, ansvarsfull och trygg i din kliniska roll
• Är van vid diagnostik, terapiplanering och behandling av olika patientgrupper
• Har erfarenhet inom protetik och implantatbehandlingar
• Är flexibel, självständig och ekonomiskt medvetenArbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med vuxentandvård, där en stor del av behandlingarna består av protetik och implantatkirurgi/implantatprotetik. Arbetsuppgifterna omfattar även sedvanliga moment som ingår i tandläkaryrket.
Detta är ett unikt tillfälle att arbeta på provisionsbasis med goda förutsättningar för egen ekonomi. Vi har en stor patienttillströmning av vuxna patienter samt en konkurrenskraftig prislista. Det innebär att du får möjlighet att påverka din egen inkomstnivå samtidigt som du arbetar i en professionell och utvecklande miljö.
Jobbar du i team med din tandköterska? Vi är även öppna för anställning av din nuvarande tandsköterska om detta skulle önskas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: stamos@tgsklinikerna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NakStam AB
(org.nr 556968-5158), http://www.tgsklinikerna.se
Krukmakargatan 36 (visa karta
)
118 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandläkargruppen Södermalm Kontakt
Klinikchef
Nakisa Dabirian Rotous nakisa@tgsklinikerna.se Jobbnummer
9552302