Tandläkare sökes till OC Kristianstad
2026-05-04
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-05-04
Som tandläkare på OC Kristianstad kommer du arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö med att leverera högkvalitativ tandvård till våra patienter. Du kommer få möjlighet att utveckla din kompetens och bli en viktig del av vår snabbt växande verksamhet.Kvalifikationer
Genomföra omfattande tandundersökningar och diagnostisera tandproblem.
Utveckla behandlingsplaner och genomföra tandläkarbehandlingar av högsta kvalitet.
Samarbeta med tandsköterskor och tandhygienister för att säkerställa en smidig patientupplevelse.
Hålla dig uppdaterad med de senaste teknikerna och behandlingarna inom tandvård.
Bidra till klinikens utveckling och upprätthålla vårt rykte för enastående patientvård.
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten är på deltid minst 50% med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare med minst 3 års erfarenhet i yrket.
Har en stark kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga förtroende hos patienter.
Är flexibel, lösningsorienterad och kan anpassa dig till nya situationer.
Har goda färdigheter i både svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av digitala journalsystem är meriterande.
För att trivas hos oss ser vi att du som söker:
Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med diagnostik, terapiplanering och tandvårdsförsäkringen. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du tycker också att det är roligt att leda arbetet i behandlingsrummet i samförstånd med din tandsköterska. Givetvis bidrar du med gott humör och energi till både kollegor och patienter.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna
Oral Care erbjuder vår framtida kollega:
Dessutom erbjuder vi
• En trygg anställning med villkor som motsvarar kollektivavtal.
• Få vara med i företagets expanderande resa och sprida branscherfarenheten i landet.
• Möjlighet att vara en del av ett flexibelt företag med korta beslutsvägar.
• Kompetensutveckling och stöd för klinisk handledning.
• Ett brett kollegialt nätverk i ett större företag som ändå har kvar en hög familjär känsla där vi tar oss tid att också ha roligt tillsammans genom exempelvis Oral Care-dagarna och after work.
• Möjlighet att arbeta på ett större privat företag med kvalitet i fokus och med en stabil samt ständigt utvecklande erfarenhet av tandvårdsbranschen.
• Friskvård.
Ta chansen att bli en del av vårt dedikerade team genom att skicka in ditt CV och en beskrivning av dig själv redan nu då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att få träffa dig!Om företaget
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med drivna medarbetare som ser tandvården ur patientens perspektiv.
Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med över 35 års branscherfarenhet. Idag är vi drygt 1000 medarbetare och erbjuder allmäntandvård för patienter i alla åldrar på våra allmänkliniker samt mobil tandvård för patienter i hemmet.
Oral Care har idag 30 kliniker i Sverige från Umeå till Malmö. Samt även kliniker i Norge och Nederländerna. Planen är att expandera ytterligare.
För den mobila verksamheten finns våra kontor i Stockholm, Malmö, Götebor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare H.F. Oral Care AB
291 31 KRISTIANSTAD
