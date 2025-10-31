Tandläkare sökes till kuststaden Strömstad

Odonti AB / Tandläkarjobb / Strömstad
2025-10-31


Är du tandläkare och vill arbeta på en mindre klinik där du kan vara med och forma din arbetsdag, arbetssätt och känna delaktighet genom att kunna påverka på riktigt? Nu söker vi en tandläkare till Privattandvården Strömstad. En klinik där du möter en patientklientel med större behandlingsbehov, vilket gör det till en utmärkt arbetsplats för dig som söker utmaningar och vill få möjlighet att utföra mer avancerad tandvård och utvecklas i din roll som tandläkare i din egen takt.
Vi erbjuder dig Möjlighet att styra ditt arbetsschema.
Vidareutveckling genom bland mentorskap och externa kurser.
Komplexa patientfall och utveckling inom avancerad tandvård.
En lugn och harmonisk arbetsmiljö.
Tjänstepension från start.
Friskvårdsbidrag 5000 kr om året.
Kvalifikationer Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen).
Obehindrat svenska i tal och skrift.
Utvecklingsmöjligheter
Hos oss får man möjligheten att vara med och auskultera när vi utför mer avancerade behandlingar så som implantatinstallationer, komplicerade op-ex, apikal- samt parodontalkirurgi. Om du är intresserad av att fortsätta med dessa behandlingar på egen hand, erbjuder vi handledning och utbildningskurser. Arbetstider: Mån-fre kl 07:30 - 16:00 eller enligt önskemål.
Bra att veta
Ort: Strömstad.
Patientklientel: Endast vuxna patienter, främst äldre.
Journalsystem: Muntra.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 50-100%.
Start: Enligt överenskommelse
Om Privattandvården Strömstad
Privattandvården Strömstad grundades 2019 med målsättningen att erbjuda patienterna en lugn och trygg miljö samt högkvalitativ tandvård. Vi strävar efter att ge Strömstadsborna tillgång till avancerad tandvård. Vi har även en del patienter som kommer till oss från Norge. Hos oss råder det en arbetsmiljö med en lugn och harmonisk atmosfär, där en avslappnad stämning gör att du kan fokusera på ditt arbete och samtidigt trivas. Kliniken har 2 behandlingsrum och teamet består av en tandläkare och två tandsköterskor.
Klinikens inhouse kompetens: Allmäntandvård, allmän oral kirurgi, parodontal-, apikal-, och implantatkirurgi. Även protetik, benaugmentation med benersättningsmaterial är våra expertiser.
Varför ska du välja oss?"En lugn och stödjande arbetsplats där du får arbeta i din egen takt, med vägledning genom mentorskap och möjlighet att utföra avancerad tandvård - en unik chans att utvecklas på dina egna villkor". AnsökanSök med eller utan CV via Odonti.
I denna rekrytering samarbetar Privattandvården Strömstad med Odonti, det ledande rekryteringsföretaget inom tandvård.
Detta är en direktrekrytering (Du blir anställd av arbetsgivaren)
Samtliga ansökningar måste ske via Odonti och dess rekryteringsverktyg, för en professionell hantering av alla kandidater i processen.

Obs! Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes vänligt men bestämt!
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare för tjänsten. Odonti kommer att genomföra de initiala intervjuerna och urvalet. Intervjuer sker löpande så visa ditt intresse idag!

Ansvarig rekryterare Jashar Samadi
jashar@odonti.se / 0709220250

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Odonti AB (org.nr 559040-1096), https://odonti.se

Arbetsplats
Odonti

Kontakt
Jashar Samadi
hej@odonti.se
+46 709 220 250

Jobbnummer
9584112

