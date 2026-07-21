Tandläkare sökes för vikariat i Bjuv
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2026-07-21
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Vill du arbeta på en klinik där kvalitet, arbetsglädje och patientupplevelse står i fokus?
Vi söker nu en engagerad tandläkare för ett vikariat på drygt ett år. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, få värdefull erfarenhet och bli en del av ett sammansvetsat team där samarbete, omtanke och hög kvalitet står i centrum.
Hos oss möts du av en familjär arbetsmiljö där både patienter och medarbetare känner sig väl omhändertagna. Vi tror att god tandvård börjar med engagerade medarbetare och strävar efter att skapa en arbetsplats där du kan trivas, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta med allmäntandvård för patienter i alla åldrar. Du får möjlighet att ta över en väletablerad patientstock under vikariatsperioden och arbeta nära erfarna kollegor i ett välfungerande team.
Vikariatet erbjuder en varierad och utvecklande vardag där du får använda hela din kompetens samtidigt som du har goda möjligheter till professionell utveckling.
Hos oss får du
Arbeta i en familjär och patientfokuserad verksamhet.
Möjlighet att utveckla och bredda din kliniska kompetens.
Ett nära samarbete med engagerade och erfarna kollegor.
Vara delaktig i klinikens fortsatta utveckling.
En arbetsmiljö där respekt, samarbete och arbetsglädje är självklara delar av vardagen.
Vi söker dig som
Har svensk tandläkarlegitimation.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har ett starkt engagemang för patientvård och hög kvalitet.
Är ansvarstagande, positiv och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Oavsett om du är nyexaminerad eller har flera års erfarenhet är du varmt välkommen att söka. Det viktigaste för oss är att du delar vår ambition att ge varje patient en trygg och professionell vårdupplevelse.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform: Vikariat, 1 år
Placering: Bjuv, Skåne
Tillträde: Tidigast 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse
Välkommen att bli en del av vårt team – under ett år får du möjlighet att göra skillnad för våra patienter, utvecklas i din yrkesroll och arbeta på en klinik där människor trivs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: josefin@bjuvstandvardsteam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Tandvårdsteam AB
(org.nr 556680-6351)
Bankgatan 3 (visa karta
)
267 34 BJUV Jobbnummer
10007955