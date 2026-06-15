Tandläkare sökes för vikariat
City Tandakut Aktiebolag / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du ha en ny utmaning i karriären och lära känna ett glatt gäng! Sök då tjänsten hos oss!
Vi söker efter en glad, positiv och arbetsam kollega till vårt härliga gäng som ibland har högt i tak.
Vi är en privat tandläkarklinik belägen mitt i Vasastan, med fem moderna behandlingsrum med den senaste tekniken. Opus är de journalsystem vi använder oss av.
Som tandläkare ska du, vara ansvarsfull,, ödmjuk kollega som kan arbeta i skift, dvs både morgon & kvällar samt helger.
Egenskap som lojalitet, gott samarbete & noggrannhet värdesätts och är ett måste då vi jobbar väldigt nära varann.
Varmt välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: linda@citytandakut.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare City Tandakut Aktiebolag
(org.nr 556514-4127)
Rörstrandsgatan 36 (visa karta
)
113 40 STOCKHOLM Kontakt
Linda Demirian linda@citytandakut.se 0736478599 Jobbnummer
9963731