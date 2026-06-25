Tandläkare Sökes!
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandläkarjobb / Karlshamn Visa alla tandläkarjobb i Karlshamn
2026-06-25
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INFORMATION OM ARBETSPLATSEN
Norreport Tandvård är en väletablerad klinik med lång tradition inom privat tandvård. Vi bedriver modern tandvård i fyra fullt utrustade behandlingsrum och arbetar delegerat i nära samarbete inom teamet. Vår ambition är att erbjuda tandvård av högsta kvalitet, att bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt samt att skapa trygghet och långvariga patientrelationer.
Vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas och söker därför en tandläkare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa. På grund av ett växande patientunderlag stärker vi nu vårt team.
Kliniken är centralt belägen på Vinkelgatan i Karlshamn, med goda kommunikationer och närhet till service. Hos oss råder en familjär atmosfär där arbetsglädje, samarbete och ett professionellt förhållningssätt går hand i hand. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra och trivs tillsammans.
Vi erbjuder dig:
En modern klinik i framkant inom tandvård.
Möjlighet att vara delaktig i vår fortsatta utveckling och expansion.
Fina förmåner
Trygg anställning
Möjlighet att utvecklas inom delegerat patientarbete.
En arbetsplats med engagerade kollegor, god sammanhållning och korta beslutsvägar.
Besöksadress: Vinkelgatan 10, 374 38 KarlshamnPubliceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss arbetar du med patienter i olika åldrar och med varierande behandlingsbehov. Du är trygg i diagnostik och terapiplanering samt kombinerar hög odontologisk kvalitet med ett professionellt och empatiskt bemötande.
Samarbete är en självklarhet för dig och du ser värdet av att arbeta i team tillsammans med erfarna kollegor. Här finns goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare
Tidigare erfarenheter är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta delegerat är meriterande
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är omtänksam, engagerad och som alltid sätter patientens bästa i fokus. Du har god klinisk förståelse, trivs med varierande arbetsuppgifter och samarbetar väl med både kollegor och patienter. Du är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att planera, prioritera och skapa ordning i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIG INFORMATION
Arbetstidens förläggning kan diskuteras. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt växande team!
Anställningsform: Fast anställning
Omfattning: Heltid, sysselsättningsgrad kan diskuteras
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Vinkelgatan 10 (visa karta
)
374 38 KARLSHAMN Arbetsplats
Tandvård, Blekinge län, Norreport Tandvård Kontakt
David Sun david.sun@ptj.se Jobbnummer
9979699