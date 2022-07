Tandläkare, Öxnehaga Folktandvård

2022-08-01



Öxnehaga FolktandvårdPå Öxnehaga Folktandvård får du möjlighet att växa i din kompetens i en vardag med varierande behandlingar och möten med människor från olika kulturer. På kliniken finns en stor kompetens och lång erfarenhet. Vi har en positiv klinikanda och hos oss möts du av engagerade och stöttande medarbetare.Vill du veta mer om vår klinik? Titta in på vår kliniksida och möt våra medarbetare! ( https://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-oxnehaga-folktandvard/) Vi sökerVi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation eller är i slutet av din tandläkarutbildning. Både du som är ny i yrket och du med erfarenhet är välkommen att söka. För tjänsten krävs god svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du har lustgaskompetens.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuder digTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Som tandläkare kommer du få en spännande vardag. För att förbereda dig på bästa sätt har vi satt ihop yrkesanpassade introduktionsföreläsningar som kommer ge dig en inblick i hela Folktandvårdens behandlingspanorama. Du kommer också få en nära handledning som gör dig bekväm och trygg i din yrkesroll.Vill du kompetensutveckla dig? Det tycker vi är viktigt och erbjuder bland annat ett gediget utbildningsprogram samt nära samarbete och kunskapsutbyte med specialisttandvården vid Odontologiska Institutionen.För oss är det viktigt att du mår bra och därför erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr. För dig som flyttar till vårt län erbjuder vi också flyttbidrag.Det här får du arbeta medSom tandläkare hos oss arbetar du med tandvård för barn och vuxna inom hela odontologin. Dina arbetsuppgifter innebär allt som ryms inom legitimationen, patientarbete, administrativt arbete och att leda teamet. För dig med tidigare erfarenhet i yrket kan även handledning ingå i arbetsuppgifterna.För att du ska trivas hos ossI rollen som tandläkare erbjuder du en god och säker tandvård till alla patienter. Du trivs med att arbeta i team och genom att vara lyhörd och prestigelös bidrar du till en positiv stämning och gott arbetsklimat på kliniken. I mötet med patient är du omsorgsfull och kvalitetsmedveten. Som medarbetare hos oss möter du en mångfald av människor och du har förmågan att anpassa din kommunikation till varje enskilt möte.I ditt arbete anstränger du dig för att leverera lösningar och du lägger stor vikt vid kvalitet. Du trivs i en vardag som snabbt kan få ändrade förutsättningar och arbetar strukturerat och tar de initiativ som krävs för att arbetet ska drivas framåt. Du har ett positivt förhållningssätt och förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivetDetta värderar vi högtFör oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.Så här gör du om du är intresseradVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Lise-Lotte Sjöberg, telefonnummer 010-242 36 25, från vecka 32.Sista ansökningsdag är den 28 augusti 2022.Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag! Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Folktandvårdens folkhälsouppdrag är att bidra till en god munhälsa, genom hela livet i hela länet för alla invånare. Det är ett uppdrag och förtroende som präglar all vår verksamhet. Vi finns utspridda på 26 allmäntandvårdskliniker runtom i länet, och bedriver också specialisttandvård inom nio olika specialistområden vid Odontologiska Institutionen.Vi ser mångfald som en styrka och något vi eftersträvar på alla våra arbetsplatser. Våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet och speglar världen som den ser ut idag.Folktandvården är en del av Region Jönköpings län, ett expansivt område där det är lätt att växa och trivas. Tillsammans vill vi verka för ett bra liv i en attraktiv region.Mer information om Folktandvården hittar du www.rjl.se/folktandvarden Du hittar oss även i sociala medier.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100 %, Tillträde Enligt överenskommelse -2022-08-01Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2022-08-28REGION JÖNKÖPINGS LÄN6850574