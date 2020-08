Tandläkare Olskroken, Göteborg - Västra Götalandsregionen - Tandläkarjobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Göteborg2020-08-27Folktandvården Västra Götalands vision är "Frisk i munnen hela livet". Vi gör skillnad för människors hälsa. Vår kompetens, ambitionsnivå, utvecklingskraft och storlek är helt unik inom svensk tandvård. Hos oss får du ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, gott ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter.2020-08-27Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag.Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.Kliniken ligger vid Olskrokstorget, en levande stadsmiljö nära centrum. Mycket goda kommunikationer finns till alla delar i Göteborg.Vi är 35 medarbetare som ger tandvård till ca 20 000 patienter. Folktandvården Olskroken bedriver tandvård för barn, ungdomar och vuxna.Olskroken arbetar enligt "7-19 modellen". Detta innebär att kliniken är öppen 7-19. Du kommer att ha varierade arbetstider och arbeta till klockan 19, två dagar per vecka.Vi erbjuder:goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.nyutbildade ett omfattande handledningsprogram med stöd av erfarna tandläkare för att ge dig en riktigt bra start.förmåner som uppmuntrar till god hälsa som bland annat individuell hälsokontroll, massage, friskvårdskuponger för träning på fritiden samt fri öppen hälso- och sjukvårdOm dig:Du är legitimerad tandläkare, har god odontologisk kompetens och intresse för barn och vuxentandvård.Vi vill att du delar Folktandvårdens vision och värderingar. Som medarbetare representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Du måste därför trivas i kontakten med människor och förstå vikten av god service och bra bemötande.Vi lägger stor vikt vid att du som medarbetare är positiv, har en god samarbetsförmåga, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är kvalitetsmedveten samt har goda kunskaper i svenska språket.Om rekryteringsprocessen: När din ansökan kommit in till oss blir du i första hand kontaktad av rekryterare på HR avdelningen för intervju, gäller ej internt sökande. Efter ansökningstidens slut kallar klinikchefen till intervju.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5334749