Tandläkare, Mobil Tandvård (Heltid)
AMA Dental AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-06-09
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AMA Dental söker tandläkare till mobil tandvård
AMA Dental söker en kompetent, trygg och engagerad tandläkare till vår mobila tandvårdsverksamhet i Stockholm.
Vår mobila tandvård riktar sig till patienter som har svårt att ta sig till en vanlig tandvårdsklinik, exempelvis äldre patienter, personer på särskilda boenden och patienter som behöver tandvård i sin hemmiljö. Rollen passar dig som är kliniskt skicklig, ansvarstagande och vill göra verklig skillnad för patienter som ofta har ett stort vårdbehov.
Som tandläkare inom mobil tandvård blir du en viktig del av ett professionellt team där kvalitet, trygghet och respekt för patienten står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra undersökningar, diagnostik och behandlingsplanering hos patienter på äldreboenden och i hemmiljö.
Utföra förebyggande behandlingar, lagningar, extraktioner och protetiska behandlingar.
Bedöma patientens tandvårdsbehov och planera lämplig fortsatt behandling.
Arbeta med äldre och sköra patienter där bemötande, lugn och tydlig kommunikation är avgörande.
Ansvara för noggrann journalföring, dokumentation och uppföljning enligt gällande krav.
Samarbeta med tandsköterska, omsorgspersonal, anhöriga och övriga kollegor inom AMA Dental.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare med svensk tandläkarlegitimation.
Har god klinisk kompetens och är trygg i självständigt arbete.
Har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Är noggrann, professionell och ansvarstagande.
Har ett lugnt och empatiskt bemötande, särskilt i mötet med äldre och vårdkrävande patienter.
Kan anpassa dig till olika arbetsmiljöer och patientbehov.
Trivs med att samarbeta med olika yrkesgrupper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av mobil tandvård.
Erfarenhet av att behandla äldre patienter eller patienter med särskilda vårdbehov.
Erfarenhet av protetik och kirurgiska behandlingar.
God förståelse för dokumentationskrav, vårdplanering och samverkan med omsorgspersonal.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är trygg, flexibel och lösningsorienterad. Du har hög integritet, arbetar strukturerat och förstår vikten av både klinisk kvalitet och ett varmt patientbemötande.
Du behöver kunna fatta självständiga beslut, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där vi hjälper varandra och arbetar mot gemensamma mål.Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och innebär arbete inom AMA Dentals mobila tandvårdsverksamhet i Stockholm. Arbetet sker framför allt på äldreboenden och i patienters hemmiljö.
AMA Dental är ett etablerat tandvårdsföretag med fasta kliniker i Stockholm samt en växande mobil verksamhet. Vårt mål är att erbjuda trygg, professionell och högkvalitativ tandvård även till patienter som har svårt att själva ta sig till klinik.Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla framtidens mobila tandvård tillsammans med oss?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:jobb@ama-dental.se
Märk din ansökan med:
"Tandläkare Mobil Tandvård"
Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb@ama-dental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mobil Tandvård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845), https://www.ama-dental.se/mobil-tandvard.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9954633