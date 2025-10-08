Tandläkare, Mellerud
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi finns i vackra Dalsland med naturen runt knuten!
Folktandvården Mellerud är nyrenoverad med sex fina behandlingsrum.
Vid heltidsarbete finns möjlighet till schemaläggning med ledighet varannan fredagseftermiddag. Här hittar du ett gott gäng med blandade åldrar och erfarenheter. Vi strävar efter att var och en ska få använda hela sin kompetens och vill satsa på förebyggande tandvård och behandlingar av hög kvalitet.
Sedan hösten 2022 har vi ett samarbete med Fagerlids särskilda boende i Mellerud för att öka kvaliteten på vår äldretandvård. Vi kallar det Mellerudsmodellen. Vi har också arbetat aktivt med vår barntandvård med gott resultat där teamen tillsammans planerar för inskolningar, behandling och förebyggande vård.
Folktandvårdens kundlöfte som vi sätter stor vikt vid att leva upp till:
• Du ska alltid känna vårt engagemang för din hälsa
• Du ska alltid kunna ta del av vår kunskap
• Du ska alltid få ett omtänksamt bemötande
Folktandvården VGR har förmåner som uppmuntrar till god hälsa såsom individuell
hälsoprofilbedömning, friskvårdstimme, massage, friskvårdsbidrag för träning på fritiden samt fri hälso och sjukvård inom primärvården.
Om jobbet
Våra patienter är i olika åldrar och har olika vårdbehov så hos oss kommer du få användning av hela din kompetens! Dessutom kommer du ha flera hjälpsamma kollegor med olika lång erfarenhet, att kunna bolla idéer och erfarenheter med.
Vi arbetar arbetsfördelat, vilket innebär att varje yrkeskategori får jobba på toppen av sin kompetens. Tillsammans hjälps vi åt så våra patienter får den bästa möjliga servicen utav oss här i Åmål.
Om dig
Du ska vara legitimerad tandläkare, har god odontologisk kompetens och ha intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift.
På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt.
Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
Är ni nyutbildade får ni ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året. Handledningsprogrammet är en del av vårt treåriga utvecklingsprogram med upp till 18 dagars kompetensutveckling.
Kliniken omfattas av Folktandvårdens system för zon-tillägg, vilket innebär ett klinikbundet lönetillägg.
Om rekryteringsprocessen
När din ansökan kommit in till oss blir du i första hand kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju, gäller ej internt sökande. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover, som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
