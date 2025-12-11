Tandläkare med Odontologiskt Ledningsansvar
2025-12-11
Vi behöver dig som vill arbeta som odontologiskt ledningsansvarig tandläkare (OLA) för verksamheterna inom folktandvården i Region Jämtland Härjedalen. Folktandvården i länet har femton allmäntandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och resterande i övriga delar av länet. I Östersund finns även specialisttandvården som också är en del i folktandvårdens verksamhet. Hösten 2018 startade vi upp vår nya jourklinik, tandakuten i Östersund.
Denna tjänst erbjuder en tillsvidareanställning på 100 % som tandläkare, med uppdrag som odontologiskt ledningsansvarig på 30 % under 3 år, 70 % arbete som tandläkare på klinik inom regionen.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Du skall vara arbetsgivarrepresentant och ansvara för området och tillsammans med Tandvårdschefen/Verksamhetscheferna t.ex.
• samordna och prioritera resurser efter verksamheternas behov.
• Ingå i Folktandvårdens ledningsgrupp
• Medverka i områdets verksamhetsplanering och bokslut.
• Driva gränsöverskridande kvalitetsutveckling i ortodonlogiska frågor inkl medverka till lösningar till för kortare led- och väntetider samt delta i arbetet med kunskapsstyrning
• Medverka vid utredningar där odontologisk kompetens är nödvändig
• Ordförande i vårt Odontologiska Ledningsteam
• Tillsammans med OLU säkra att det finns goda övergripande rutiner för det odontologiska omhändertagandet av patienterna, inklusive journalföring, hantering av läkemedel och medicinsk utrustning
• Vara ett stöd till Tandvårdschefen i vårdgivarrollen.
• Vara stöd till verksamhetscheferna i arbetet med riskanalyser, avvikelser, LÖF-ärenden och vårdskadeutredningar inkl. Lex Maria-ärenden, uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder, när OLU inte är mer lämpad.
• Samordna OLU inom området vilket bl.a. innebär att tillförsäkra att nödvändig information mellan OLU sker.Kvalifikationer
Legitimerad Tandläkare med minst fem års erfarenhet
Stort utvecklingsintresse samt god samarbetsförmåga
Lätt att kommunicera i tal och skrift
Erfarenhet av arbetsgivarrollen är meriterande.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/414/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Verksamhetschef/Tandvårdschef
Stefan Stjernström stefan.stjernstrom@regionjh.se 063-14 75 14 Jobbnummer
9639797