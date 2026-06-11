Tandläkare Jönköping
Dental Business Group AB / Tandläkarjobb / Jönköping Visa alla tandläkarjobb i Jönköping
2026-06-11
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Välkomna till Tandlyftet, vi behöver fler tandläkarhänder!
Vi är så glada att våra patienter känner sig trygga och rekommenderar oss. Vi utför en hel del mer avancerade behandlingar och har nu behov att anställa en tandläkare som känner sig bekväm med en allsidig roll som allmäntandläkare. Vi tror att du minst har fyra års erfarenhet och att du känner dig bekväm med att ha ett revisionsklientel att granska - i ett lagom intervall. Vi tycker att ny teknik är väldigt spännande och vill självklart stötta dig i din odontologiska utveckling i den takt som passar dig.
Vi välkomnar vi dig till en arbetsmiljö där samarbete och gemensamt ansvar är i fokus. Vi strävar alltid efter att stötta varandra och upprätthålla en positiv arbetsmiljö för att säkerställa högkvalitativ vård och trivsel. Tjänsten är en tillvidareanställning mellan 80 - 100% ( eller efter överenskommelse med rätt person)
Kollega, hos oss får du:
En trygg anställning med attraktivt löneläge
Goda möjligheter till egen kompetensutveckling och erfarna kollegor.
Bra arbetstider som gör att man kan ha ett fungerande familjeliv.
För att trivas hos oss ser vi att du som söker:
Har en utmärkt social förmåga genom din talang för att skapa, upprätthålla och bibehålla goda relationer.
Är trygg i dig själv och känner ansvar för att våra patienter får bästa möjliga vård.
Kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Ska bli kul att träffas! Sa vi att vår klinik är väldigt trevlig att jobba på och att våra andra medarbetare är grymma?
Martin och Matheus Aprim Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7829374-2048782". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dental Business Group AB
(org.nr 559057-0627), https://dentalbusinessgroup.teamtailor.com
Tandlyftet AB (visa karta
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561 32 HUSKVARNA Kontakt
Åsa Lindgren asa.lindgren@dentbiz.se 079-076 04 19 Jobbnummer
9959864