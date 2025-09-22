Tandläkare inom avancerad protetik- Smile Östermalm
Colosseum Smile AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till vår fina klinik Smile Östermalm i Stockholm söker vi nu en tandläkare med erfarenhet av avancerad protetik. Kliniken ligger på Grevgatan 34 och här blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team. Missa inte möjligheten att bli en del av Smile!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration,Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet och skapa varma leenden hos våra medarbetare genom vår unika kultur.
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att vara tandläkare hos Smile Tandvård
Som allmäntandläkare inom Smile är du specialist i oral diagnostik och ansvarar för att arbetet som utförs är patientsäkert och följer god kvalité. En viktig del i ditt arbete är att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård tillsammans med ditt tandvårdsteam. På Smile arbetar vi med allt från vanliga undersökningar till akut tandvård och mer avancerade behandlingar. I denna roll kommer du arbetat mycket med avancerad protetik. Det innebär bland annat implantatprotetik, estetisk tandvård och bettrehabiliteringar.
På våra kliniker har vi regelbundet gemensamma klinik- och terapimöten där du får möjlighet till gemensam diskussion och reflektion. Genom detta har du möjlighet till stor påverkan och utveckling av din arbetsplats tillsammans med dina kollegor. På Smile arbetar vi i Frenda.
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Vi ser att du precis som oss arbetar för att ge dina patienter bästa möjliga vård och tillhandahåller högsta möjliga servicenivå. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös. Vi arbetar med modern utrustning och den senaste tekniken och som tandläkare hos oss har du möjlighet att ge den bästa kvalitativa vården till dina patienter.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Innehar svensk legitimation som tandläkare
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med avancerad protetik såsom implantatprotetik, estetisk tandvård och bettrehabiliteringar
Talar & skriver god svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid 100%. Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll via Verifiera, IVO & Hosp i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschefen, och din närmsta chef, Sara Beshir: sara.beshir@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Amanda Almgren Wyser: amanda.wyser@smile.se
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
En av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 enligt Great Place to Work! Läs pressmeddelandet HÄR.
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag 2024 & 2025 samt Great Place to Work. HÄR kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Vi firar framgångar! Och vi har självklart goda villkor och förmåner för att du är viktig för oss. Läs mer om vårt erbjudande till dig HÄR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), http://www.smile.se Arbetsplats
Smile Tandvård Kontakt
Amanda Almgren Wyser amanda.wyser@smile.se Jobbnummer
9520882