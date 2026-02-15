Tandläkare heltid/deltid
Sollentuna Familjetandvård AB / Tandläkarjobb / Sollentuna Visa alla tandläkarjobb i Sollentuna
2026-02-15
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Familjetandvård AB i Sollentuna
Vi söker nu en engagerad och kompetent tandläkare till vår lilla, personliga och moderna klinik i norrort. Tjänsten kan anpassas efter dina önskemål och omfattar 50-100 %. Lön enligt överenskommelse.
Om kliniken
Vi är en trivsam och välutrustad klinik med nära samarbete med specialister och tandhygienist. Hos oss råder en familjär stämning, korta beslutsvägar och stort fokus på kvalitet, arbetsglädje och gott patientbemötande. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas professionellt.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Som tandläkare hos oss arbetar du främst med:
* Allmäntandvård för vuxna och barn
* Undersökningar, diagnostik och behandling
* Självständigt patientarbete med stöd av erfarna kollegor och specialister
Vi söker dig som:
* Är legitimerad tandläkare
* Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt patientbemötande
* Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande, men nyutexaminerade är också varmt välkomna att söka.
Vi erbjuder:
* Flexibel tjänstgöringsgrad (50-100 %)
* Lön enligt överenskommelse
* Trygg arbetsmiljö i en liten, stabil organisation
* Nära samarbete med specialister
* Goda möjligheter till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Skicka CV, personligt brev och relevanta utbildningsbevis till: Sollentuna.familjetandvard@gmail.com
E-post: sollentuna.familjetandvard@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Familjetandvård AB
(org.nr 559310-1941)
Stupvägen 1 (visa karta
)
191 42 SOLLENTUNA Jobbnummer
9743146