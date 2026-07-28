Tandläkare Folktandvården Campus
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Campus / Tandläkarjobb / Östersund Visa alla tandläkarjobb i Östersund
2026-07-28
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vi söker fler medarbetare och denna gång 2 tandläkare.
Här erbjuds arbete till dig som har erfarenhet och är trygg i din yrkesroll, och till dig som är nyexaminerad tandläkare.
På FTV Campus bedrivs alla behandlingar som allmäntandvården kan tillhandahålla och för alla åldrar. På vår modernt utrustad klinik arbetar ett härligt gäng på 25 personer. Arbetsplatsen har 14 behandlingsrum och kännetecknas av en bra arbetsmiljö med en arbetsgrupp som har god laganda och ett positivt arbetsklimat.
Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna!
Vi söker dig som tar eget ansvar för ditt arbete och där mål, resultat och kvalitet är viktiga ledord för såväl din insats som dina prioriteringar, men ser också till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. För att lyckas i den här tjänsten behöver du ha ett tryggt och professionellt bemötande. Du har en god förmåga att kommunicera med patienter och medarbetare samt är bra på att samarbeta såväl i teamet som i helgrupp. Du har en positiv inställning till kollegialt utbyte av erfarenheter och deltar aktivt i klinikens utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som tandläkare på Campus arbetar du med både vuxen- och barntandvård.
Vi ser gärna att du som har erfarenhet gillar rollen som handledare till mer oerfarna kollegor.
Såväl erfarna som nyexaminerade, eller studenter i slutet av sin tandläkarutbildning, är välkomna att söka.Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Professionell i din yrkesroll
Övriga språkkunskaper är ett plus liksom kunskap i T4
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat-tjänstepension- ett starkt försäkringsskydd- extra semesterdagar till dig över 40 år- Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/164/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Akademigatan 4E (visa karta
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831 40 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Campus Kontakt
Tjänstetandläkarna
Stephanie Betzel stephanie.betzel@regionjh.se 063147123 Jobbnummer
10013717