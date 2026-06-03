Tandläkare Deltid 50%
Tandläkare CLE AB / Tandläkarjobb / Malmö Visa alla tandläkarjobb i Malmö
2026-06-03
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Tandläkare sökes till Din Tandklinik Söder (50 %)
Vill du arbeta på en mindre, personlig klinik där du får möjlighet att arbeta självständigt och utveckla dina kliniska färdigheter? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Din Tandklinik Söder söker en legitimerad tandläkare för en deltidsanställning på 50 %. Hos oss får du arbeta i en trivsam och familjär miljö med fokus på högkvalitativ allmäntandvård och ett gott patientbemötande.Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss kommer du att utföra sedvanlig allmäntandvård, bland annat:
Undersökningar och diagnostik
Kariesbehandling
Protetiska behandlingar; omfattande fast protetik, proteser, implantatprotetik
Endodontiska behandlingar
Mindre operationer
Extraktioner
Behandlingsplanering och patientrådgivning
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare
Har erfarenhet av allmäntandvård
Kan arbeta självständigt och fatta egna kliniska beslut
Är trygg i att utföra allmäntandvård
Har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter
Är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder
En tjänst på 50 %(40-60%)
En mindre klinik med korta beslutsvägar och nära samarbete
Varierande arbetsuppgifter inom allmäntandvård
Möjlighet att arbeta självständigt och utvecklas i din yrkesroll
En trevlig arbetsmiljö Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Din Tandklinik Söder!
Vi tillämpar provanställning
Ansökan endast via emailjobb@dintandklinik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@dintandklinik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare CLE AB
(org.nr 556664-9496)
Docentgatan 1b (visa karta
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215 52 MALMÖ Arbetsplats
Tandkliniken Söder Jobbnummer
9944744