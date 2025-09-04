Tandläkare Asarum, Karlshamn
Region Blekinge / Tandläkarjobb / Olofström Visa alla tandläkarjobb i Olofström
2025-09-04
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Olofström
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Vår klinik i Asarum ligger centralt belägen cirka 4 kilometer från Karlshamn med närhet till affärer och kollektivtrafik.
Det är fri parkering vid kliniken.
Idag är vi fyra tandläkare, tre tandhygienister och tandsköterskor som arbetar tillsammans och delar med oss av våra kompetenser till varandra.
Vi är ett glatt erfaret gäng och klinikens 20 medarbetare arbetar varje dag för en god munhälsa hos våra patienter.
Om jobbet
Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalité och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Är du nyutexaminerad har vi handledare som hjälper och stödjer dig i ditt arbete att utvecklas och känna trygghet som tandläkare.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare, gärna med erfarenhet och vilja att dela med dig av din kompetens.
Du är positiv, engagerad och ser möjligheter. Du kan ta eget ansvar och egna initiativ. Du har lätt att samarbeta med andra. Du vill utvecklas inom din profession och som medarbetare. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten på kliniken och vi söker dig som vill vara med och forma klinikens framtid.
Tjänsten är placerat i Asarum, men resor kan förekomma i länet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Åsa Kindberg 0454-733337 Jobbnummer
9491858