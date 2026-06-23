Tandläkare
Region Jönköpings län / Tandläkarjobb / Värnamo Visa alla tandläkarjobb i Värnamo
2026-06-23
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Vråen Folktandvård Värnamo, Gnosjö Folktandvård, Rydaholm Folktandvård och Smålandsstenar Folktandvård
Vill du arbeta som tandläkare inom Folktandvården i Värnamoområdet? Nu söker vi tandläkare till Vråen Folktandvård Värnamo, Gnosjö Folktandvård, Rydaholm Folktandvård och Smålandsstenar Folktandvård. Tjänsterna är placerade på respektive klinik och i din ansökan får du ange om det är någon av klinikerna du är särskilt intresserad av.
På våra kliniker möts du av engagerade kollegor, god sammanhållning och ett stort fokus på kvalitet, utveckling och patientbemötande. Oavsett vilken klinik som blir din arbetsplats får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till en trygg och jämlik tandvård.
Läs mer om klinikerna här: Vråen Folktandvård Värnamo (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-vraen-folktandvard-varnamo/),
Gnosjö Folktandvård (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-gnosjo-folktandvard/),
Rydaholm Folktandvård (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-rydaholm-folktandvard/),
Smålandsstenar Folktandvård (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-smalandsstenar-folktandvard/).
Rollen som tandläkare
Som tandläkare hos oss möter du patienter i alla åldrar och med olika vårdbehov. Du arbetar med både förebyggande tandvård, undersökningar och mer avancerade behandlingar, vilket ger dig möjlighet att använda hela din yrkeskompetens i vardagen.
Du har en viktig roll i patientens långsiktiga munhälsa och ansvarar för helhetsbedömning, planering och uppföljning av vården. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa trygg, kvalitativ och jämlik tandvård för våra patienter.
Din blivande arbetsplats
Hos oss är det viktigt att trivas, både för medarbetare och patienter. På våra kliniker finns medarbetare med olika lång erfarenhet, vilket skapar goda möjligheter till dagligt kunskapsutbyte och utveckling. Vi värdesätter kompetensutveckling högt och erbjuder kunskapsutbyte både inom och utanför kliniken. Är du nyutbildad får du stöd och handledning av erfarna kollegor.
På Smålandsstenar Folktandvård blir du en del av ett kompetent och engagerat team som trivs bra tillsammans. Vi bedriver klinisk och hälsofrämjande verksamhet för cirka 5 000 barn- och vuxenpatienter, vilket bidrar till en varierad arbetsvardag. Här finns ett nära samarbete mellan klinikens olika professioner och goda möjligheter till lärande i vardagen.
På Rydaholm Folktandvård arbetar du i ett mindre team med nära samarbete och god sammanhållning. Kliniken har ett nära samarbete med Vråen Folktandvård i Värnamo, vilket skapar goda möjligheter till erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling. Det finns även möjlighet att arbeta en del av tiden på Vråen.
På Vråen Folktandvård arbetar 24 medarbetare tillsammans i ett öppet arbetsklimat där samarbete och utveckling är en naturlig del av vardagen. Det breda patientunderlaget bidrar till variation i arbetet och goda möjligheter att utvecklas i yrkesrollen. Kliniken har också tagit steget mot ett mer digitalt arbetssätt och har tillgång till intraorala kameror, intraoral scanner och mikroskop för endodonti.
På Gnosjö Folktandvård arbetar 15 medarbetare i en modern klinik där gemenskap, engagemang och kontinuerlig förbättring står i fokus. Här möter du patienter i alla åldrar och med varierande vårdbehov, samtidigt som du blir en del av ett team som trivs tillsammans och lär av varandra.Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med intresse för både barn- och vuxentandvård, oavsett om du är nyexaminerad eller mer erfaren. Du trivs i mötet med människor och ser värdet av god kommunikation, hög service och ett professionellt bemötande.
Som person är du trygg, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi söker dig som delar Folktandvårdens värderingar och vision om en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska, i såväl tal som skrift. B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Daniel Blomgren, 010-2448160, daniel.blomgren@rjl.se
eller:
• Frida Ljunggren, klinikkoordinator Smålandsstenar, 010-244 27 69 (http://010-244
27 69), frida.ljunggren@rjl.se
(frida.ljunggren@rjl.se
)
• Marita Helgesson, klinikkoordinator Vråen och Rydaholm, 010-244 81 68 (http://010-244
81 68), marita.helgesson@rjl.se
• Margaretha Thörnell, klinikkoordinator Gnosjö, 010-244 04 29 (about:blank), margaretha.thornell@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31/8 men urval till intervjuer sker löpande under hela ansökningsperioden, så vänta inte med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Rekryteringsprocess, Region Jönköping Län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T214/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9974949