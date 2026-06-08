Tandläkare
Hammarfjordkliniken AB / Tandläkarjobb / Alingsås Visa alla tandläkarjobb i Alingsås
2026-06-08
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Tandläkare sökes till vår nyrenoverade och moderna klinik i Sollebrunn!
Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och bidra till vår klinik.
Vår filosofi är kliniken skall vara effektiv, rationell och lättarbetad. En vilja att arbeta i ett högt tempo i enlighet med klinikens uppsatta rutiner är en förutsättning.
Vi bedriver tandvård för vuxna och kliniken består idag av 3 tandläkare, 5 tandsköterskor och 3 tandhygienister. På kliniken bedrivs all typ av vuxentandvård, exklusive ortodonti. Vi har digital röntgen, OPG och använder ALMA som journalföringssytem. Vi använder 3Shape för digital scanning.
Vi söker nu dig som vill vara delaktig och utvecklas i ett kompetent och härligt team. Hos oss får du omväxlande arbetsuppgifter och ett utvecklande arbete.
Att vara serviceinriktad, flexibel och positiv ser vi som viktiga egenskaper.
Svar till mailadress med personligt brev samt CV med foto.
Ansökningar kommer att bedömas löpande så tillsättning av tjänst kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Provanställning kommer att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Svar till mailadress med personligt brev samt CV med foto.
Mailadress: oscar.hammarfjord@sollebrunnstandvard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: oscar.hammarfjord@sollebrunnstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarfjordkliniken AB
(org.nr 559071-3813), https://www.sollebrunnstandvard.se/
Gräfsnäsvägen 10 (visa karta
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441 70 SOLLEBRUNN Arbetsplats
Sollebrunns Tandvård Jobbnummer
9953734