Tandläkare
Tandvårdscentrum i Köping AB / Tandläkarjobb / Köping Visa alla tandläkarjobb i Köping
2026-01-21
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandvårdscentrum i Köping AB i Köping
, Västerås
eller i hela Sverige
Välkommen till en klinik i centrala Köping där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.
Vi är en tandläkare och 2 tandsköterskor. Vi bedriver båda allmän- och specialisttandvård och arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har det roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. Vi behöver utöka våran bemanning med en tandläkare. Provanställning i 6 månader anpassas och därefter går det över tillsvidare anställning vid överenskommelse.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panoramarum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandläkarutbildning.
Arbetar tätt med personalen.
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Trivs med att ta eget ansvar.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och modern lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@tandvardscentrumkoping.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdscentrum i Köping AB
(org.nr 559466-3790)
Stora Gatan 9 (visa karta
)
731 32 KÖPING Kontakt
Specialisttandläkare
Uday Najim info@tandvardscentrumkoping.com 022110050 Jobbnummer
9695774