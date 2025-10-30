Tandläkare
2025-10-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi på Maxo Dental AB expanderar vår mottagning och söker en legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt kompetenta team, tillsammans skapar vi en klinik och arbetsmiljö där vi trivs och kan vara stolta över.
Kliniken är ny och fräsch, utrustad med ny och modern utrustning. Vi erbjuder implantat, tandreglering, estetisk tandvård och protetik behandlingar. I vår klinik erbjuder vi även estetiska behandlingar så som fillers, botox, laser etc.
Just nu är vi 3 stycken tandläkare, 3 tandhygienister och 4 sköterskor. vi söker nu en fjärde tandläkare som vill bli en i teamet och bidra med kliniken till bättre tandvård.
Som tandläkare hos oss på Maxo Dental AB kommer du att genomföra alla typer av behandlingar inom allmäntandvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, kvalitetsmedvetenhet och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat med nya tankar och idéer. Det vi främst söker är en duktig kliniker som kombinerar en kvalitativ tandvård med ett fantastiskt patientbemötande.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Provanställning på heltid med möjlighet till heltids tillsvidareanställning efter provanställningens period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Tandläkartjänsten
E-post: info@dentodent.se
