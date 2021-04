Tandläkare - Linnéstadenstandläkarcenter AB - Tandläkarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Linnéstadenstandläkarcenter AB

Linnéstadenstandläkarcenter AB / Tandläkarjobb / Göteborg2021-04-14Ledigt jobb som Tandläkare hos Linnéstadens Tandläkarcenter i GöteborgNu är det dags för oss att expandera och därav söker vi ytterligare en tandläkare som vill bli en viktig del av vårt team. Vårt mål är att patienten är helt i fokus och får alla typer av behandlingar under ett och samma tak. Vi söker dig som är en positiv och kvalitetsmedveten Tandläkare som drivs av att få var en del av ett framgångsrikt team och att se uppskattning och glädje hos människor till följd av ditt arbete.Låter det som ett jobb för dig? Vänta inte med din ansökan!2021-04-14Kliniken har funnit i samma lokaler i över 40 år. Lokalerna totalrenoverades 2017 och utrustats med den senaste utrustningen som finns på marknaden. Klinikens mål är att bli fullt digitaliserade inom kort. Vi strävar efter att erbjuda en miljö långt ifrån klinikdoft, hårda stolar och kala väntrum. Genom vår kompetenta tandvårdspersonal i kombination med den senaste teknologin vill vi att våra patienter alltid lämnar oss med ett leende på läpparna.Vad går arbetet ut på?Som Tandläkare hos oss kommer du att lära dig mycket om Linnéstadens Tandläkarcenters verksamhet och hur branschen fungerar i stort. Vi jobbar mycket med tandvårdsrädda patienter och det är av största vikt för oss att erbjuda en miljö som genomsyrar trygghet och säkerhet.På vår klinik utför vi allmän och akuttandvård samt mycket protetik, implantat och en del lättare tandreglering. Det är meriterande om du har eget intresse för detta.Tjänsten är på heltid och dina arbetstider kommer att vara 8-17.Är du Linnéstadens Tandläkarcenters nya Tandläkare?Det här jobbet passar dig som är metodisk, kundfokuserad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Vi söker dig som tillsammans med resten av teamet bidrar till klinikens fortsatta utveckling. Som person är du ambitiös, driven och motiveras av att arbeta mot uppsatta mål. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Opus kan tala något språk flytande utöver svenska och engelska.Vi söker dig somär legitimerad tandläkarealltid arbetar med patienten i fokushar goda kunskaper i svenska i både tal och skriftär flexibel och har en god samarbetsförmågagod datavanaVi ser det som meriterande om duhar arbetslivserfarenhet som tandläkarehar erfarenhet av arbete med patienter som har tandvårdsrädslaVad kan Linnéstadens Tandläkarcenter erbjuda dig?Linnéstadens Tandläkarcenter kan erbjuda dig en ypperlig miljö för dig som är mån om din egen professionella utveckling och tillsammans med oss driva vårt utvecklingsarbete på kliniken framåt. Våra medarbetare erbjuds kontinuerligt kurser för att hålla sig uppdaterade i de förändringar som sker inom ramen för vår bransch. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor.Vi erbjuder även möjlighet till skräddarsytt mentorskap med en erfaren tandläkare på plats enligt överenskommelse.Alla våra anställda har goda förmåner såsom försäkringar, tjänstepension och friskvård.Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningLön: Fast eller/och rörlig Individuell lönesättningKliniken är belägen i centrala Göteborg med goda kommunikationer, både buss och spårvagn.Känner du för en ny utmaning? Sök tjänsten idag!Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig verksamhetsansvarig Miran Karim på telefonnummer: 031-14 40 00 eller via e-post: info@linnetandlakarcenter.se . Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt genom e-post, dock senast 2021-05-15.Linnéstadens TandläkarcenterNordostpassagen 36, 413 11 GöteborgVi ser fram emot att höra från dig!Sista dag att ansöka är 2021-05-15Linnéstadenstandläkarcenter ABNordostpassagen 3641311 Göteborg5692552