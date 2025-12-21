Tandläkare - Deltid med heltidslön
Svea Work AB / Tandläkarjobb / Linköping Visa alla tandläkarjobb i Linköping
2025-12-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea Work AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Tandläkare - deltid med heltidslön
Placeringsort: Linköping
Om uppdraget
Vi söker en legitimerad tandläkare till ett unikt och attraktivt deltidsuppdrag som kombinerar heltidslön med reducerad arbetstid. Uppdraget bedrivs i en lugn och strukturerad arbetsmiljö med tydliga ramar och god balans mellan arbete och fritid.För rätt person finns även möjlighet att på sikt utöka uppdraget till heltid, om så önskas.
Vem söker vi?
Du är en trygg och professionell tandläkare med ett positivt förhållningssätt. Du arbetar lösningsorienterat, är flexibel och trivs i samarbete med både kollegor och patienter. Du värdesätter tydlig kommunikation och ett respektfullt bemötande i ditt kliniska arbete.Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Akuttandvård
Enklare bastandvård
Patientarbete med fokus på kvalitet, trygghet och effektivitet
Anställningsvillkor
Deltid
Heltidslön
Goda villkor och stabilt uppläggKvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Flytande svenska i tal och skriftSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt till info@tandmottagning.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Work AB
(org.nr 559083-9980) Kontakt
Abbas Ghafori abbas.ghafori@sveapartners.se Jobbnummer
9658382