Tandläkare - Deltid med heltidslön

Svea Work AB / Tandläkarjobb / Linköping
2025-12-21


Tandläkare - deltid med heltidslön

Placeringsort: Linköping

Om uppdraget

Vi söker en legitimerad tandläkare till ett unikt och attraktivt deltidsuppdrag som kombinerar heltidslön med reducerad arbetstid. Uppdraget bedrivs i en lugn och strukturerad arbetsmiljö med tydliga ramar och god balans mellan arbete och fritid.För rätt person finns även möjlighet att på sikt utöka uppdraget till heltid, om så önskas.

Vem söker vi?

Du är en trygg och professionell tandläkare med ett positivt förhållningssätt. Du arbetar lösningsorienterat, är flexibel och trivs i samarbete med både kollegor och patienter. Du värdesätter tydlig kommunikation och ett respektfullt bemötande i ditt kliniska arbete.

2025-12-21

Dina arbetsuppgifter
Akuttandvård
Enklare bastandvård
Patientarbete med fokus på kvalitet, trygghet och effektivitet

Anställningsvillkor
Deltid
Heltidslön
Goda villkor och stabilt upplägg

Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Flytande svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt till info@tandmottagning.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea Work AB (org.nr 559083-9980)

Kontakt
Abbas Ghafori
abbas.ghafori@sveapartners.se

Jobbnummer
9658382

