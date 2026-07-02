Tandläkarassistent

Helsingborg Royal Clinic AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg
2026-07-02


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Tandläkarassistent sökes!
Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandläkarassistent till vår moderna tandvårdsklinik. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där patientvård står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Dina arbetsuppgifter
• Assistera tandläkaren under behandlingar
• Förbereda och sterilisera instrument
• Hantera patientjournaler och bokningar
• Ge information och stöd till patienter före och efter behandlingar
• Upprätthålla en vänlig och professionell atmosfär
krav
• Språkkunskaper: Flytande i arabiska, svenska, engelska, och ryska är ett krav för att kunna kommunicera effektivt med våra patienter.
• Tidigare erfarenhet som tandläkarassistent är meriterande.
• hjälpsam, trevlig och har en god förmåga att kommunicera med patienter för att skapa en trygg och positiv upplevelse.
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö med ett engagerat team
• Möjligheter till fortbildning och personlig utveckling
• Konkurrenskraftig lön och förmåner

Är du en person som brinner för att hjälpa andra och vill vara en del av vårt team? Vänligen skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@royalclinic.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Info@royalclinic.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Helsingborg Royal Clinic AB (org.nr 559163-2210), https://royaldental.se/
Gasverksgatan 33A (visa karta)
252 68  HELSINGBORG

Arbetsplats
Helsingborg Royal Clinic

Kontakt
Tandhygienist/ platschef
Hiba Abed
Hibabebo70@yahoo.com
0765809990

Jobbnummer
9990388

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