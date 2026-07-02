Tandläkarassistent
Helsingborg Royal Clinic AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg Visa alla tandsköterskejobb i Helsingborg
2026-07-02
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Tandläkarassistent sökes!
Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandläkarassistent till vår moderna tandvårdsklinik. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där patientvård står i fokus. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
• Assistera tandläkaren under behandlingar
• Förbereda och sterilisera instrument
• Hantera patientjournaler och bokningar
• Ge information och stöd till patienter före och efter behandlingar
• Upprätthålla en vänlig och professionell atmosfär
krav
• Språkkunskaper: Flytande i arabiska, svenska, engelska, och ryska är ett krav för att kunna kommunicera effektivt med våra patienter.
• Tidigare erfarenhet som tandläkarassistent är meriterande.
• hjälpsam, trevlig och har en god förmåga att kommunicera med patienter för att skapa en trygg och positiv upplevelse.
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö med ett engagerat team
• Möjligheter till fortbildning och personlig utveckling
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
Är du en person som brinner för att hjälpa andra och vill vara en del av vårt team? Vänligen skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@royalclinic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Info@royalclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg Royal Clinic AB
(org.nr 559163-2210), https://royaldental.se/
Gasverksgatan 33A (visa karta
)
252 68 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborg Royal Clinic Kontakt
Tandhygienist/ platschef
Hiba Abed Hibabebo70@yahoo.com 0765809990 Jobbnummer
9990388