Tandhygienist till privatklinik
Krona Dental AB / Tandsköterskejobb / Karlskrona Visa alla tandsköterskejobb i Karlskrona
2025-11-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Är du utbildad legitimerad tandhygienist? Bra!
Vi söker Dig, gärna med ett par års erfarenhet i yrket till vår moderna klinik i centrala Karlskrona, där vi önskar att du vill bli en del av vårt team.
Vi bedriver en patientnära tandvård i centrala Karlskrona på en fräsch modern klinik. Vi har en strävan efter hög vårdkvalitet och visionen av en långsiktig patient relation med nöjda patienter. Därför är det avgörande att hela teamet både delar den drivkraften och förstår vikten av att utvecklas både tillsammans som team, men också individuellt.
Det är viktigt att ett nära samarbete, fungerar mellan Tandläkare och Tandhygienist, där vi delar och bollar tankar kring patientfall och terapiplaner, för att försöka uppnå ett bra vårdresultat och med hög patientsäkerhet. Du tar ansvar för dina uppgifter och utför dem omsorgsfullt.
Vi söker dig som är driven i ditt yrke, är bra på att skapa goda relationer och samarbetar väl med andra människor. Du bör vara kommunikativ med en god förmåga att lyssna, samt kunna göra dig väl förstådd både i tal och skrift. Tjänstens storlek kan diskuteras.
Vi ser fram emot en glad och positiv medarbetare till vårt team!
Vid intresse, maila till: viktor@kronadental.se
(OBS! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum) www.kronadental.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: viktor@kronadental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Krona Dental AB
(org.nr 556997-3646)
Ronnebygatan 19
)
371 12 KARLSKRONA Kontakt
Tandläkare
Viktor Stenlund viktor@kronadental.se 045510590 Jobbnummer
9609040