Tandhygienist till privat klinik i Södermalm
Gloss & Floss Dental Care AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-12-08
Gloss & Floss växer och söker dig som vill ansluta till vår fina och toppmoderna klinik. Mottagningen har 3 behandlingsrum och ligger på 50 meters avstånd från Skanstulls tunnelbanestation och har goda kommunikationsmöjligheter. Vi har goda möjligheter till kompetensutveckling.
ARBETSBESKRIVNING
Uppdraget avser sedvanligt hygienist arbete.
Vi söker dig, legitimerad tandhygienist, som längtar efter att jobba på en mindre klinik där vi hjälps åt och är beredda att hoppa in där vi behövs. Vi har många vuxna patienter som efterfrågar tandhygienisten, både för komfortbehandlingar och tandblekningar samt svårare parodfall. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska språket, både i tal och skrift. Har du erfarenhet av Muntra är detta meriterande.
Du ska tycka om att arbeta i ett litet team, vara noggrann i ditt arbete och tycka det är naturligt att sätta patienten i fokus. Du är ärlig, engagerad och intresserad.
Du är en god medmänniska, har en bra social förmåga och vet värdet av en god dialog mot arbetskamrater och patienter.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid ( flexibel med önskad deltid tills 80% ) med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jobb@gloss-floss.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559128-9458), https://www.gloss-floss.se/
Ölandsgatan 42 (visa karta
)
116 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9632583