Tandhygienist till Piteå - Colosseum Smile AB - Tandsköterskejobb i Piteå

Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Piteå2021-07-07Smiles klinik i Piteå, Prästgårdsgatan 40Vi söker nu en tandhygienist som vill bli en del av vårt härliga gäng i Piteå. För oss är det viktigt att finnas till för våra patienter, leverera tandvård med hög kvalitet samt ha roligt tillsammans på jobbet.Vi erbjuder ett omväxlande arbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Hos oss finns möjligheter för dig att vidareutvecklas samt att bidra med ditt engagemang.Kliniken ligger mitt i Piteå i ljusa och fräscha lokaler. Utöver allmäntandvård erbjuder vi våra patienter osynlig tandställning (Invisalign), tandblekning och estetisk tandvård mot både barn och vuxna. Vi är fem tandsköterskor, en tandhygienist och två tandläkare på kliniken idag.Anställningsform och tillträdeTillsvidareanställning på hel- eller deltid med start enligt överenskommelse.Ett urval av dina arbetsuppgifterFörebyggande tandvård är en viktig del i vårt erbjudande och som tandhygienist har du en viktig roll i detta. Du arbetar med sedvanliga tandhygienistuppgifter och utför behandlingar på både barn- och vuxenpatienter. Du ansvarar för att löpande arbeta med din tidbok för att säkerställa att den är optimalt bokad.På kliniken har vi regelbundet klinik- och terapimöten där du får möjlighet till gemensam diskussion och reflektion. Som tandhygienist arbetar du självständigt på rum men du samarbetar nära med de andra tandhygienisterna på kliniken.Din kompetens och dina personliga egenskaperDu är legitimerad tandhygienist och har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Du är trygg med arbete i journalsystem och har god datorvana, vi använder oss av journalsystemet FrendaVi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i våra rekryteringar. För att trivas hos oss är du en social och ödmjuk person som arbetar med att ha patientens behov i centrum. Vi arbetar med en god känsla för service på ett förtroendeingivande sätt. Vi arbetar med modern utrustning och den senaste tekniken och som tandhygienist hos oss har du möjlighet att ge den bästa kvalitativa vården till dina patienter.Är det dig vi söker?Skicka då in din ansökan via vår hemsida, https://karriar.smile.se/. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen som är 22 augusti 2021. Var god notera att återkoppling kan dröja något under semesterperioden.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Platschef Anna Gatu anna.gatu@smile.se eller HR Linnea Bjäräng, linnea.bjarang@smile.se Vilka är Smile och vad erbjuder vi?Som Sveriges största privata tandvårdskedja är det viktigt för oss att vi skapar delaktighet och gemenskap på våra kliniker. Tillsammans med våra över 800 medarbetare vill vi utmana och höja kvalitet och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Hos oss blir du en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter både för personlig utveckling och vidareutbildning. Vi strävar ständigt efter att arbeta i linje med våra värderingar: Collaboration, Care och Entrepreneurship. Läs mer om oss på vår karriärssida https://karriar.smile.se/. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-07Fast + rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-08-22Colosseum Smile AB5852861