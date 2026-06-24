Tandhygienist till Mölndal

OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Mölndal
2026-06-24


Visa alla tandsköterskejobb i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Mölndal, Göteborg, Alingsås, Borås, Uddevalla eller i hela Sverige

Vill du vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss? Nu söker vi en engagerad tandhygienist till vår klinik i Mölndal.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande.
Våra kliniker präglas av starkt teamarbete, kontinuerlig utveckling och ett tydligt patientfokus. Hos oss arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med modern utrustning och den senaste tekniken, där innovation och utveckling är en naturlig del av vardagen.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Erfarenhet av kliniskt arbete är meriterande

Dina personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande

Strukturerad och kvalitetsmedveten

God samarbetsförmåga och ansvarstagande

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident blir du en del av ett engagerat och kompetent team där vi tillsammans arbetar för att utveckla och höja kvaliteten inom svensk tandvård.
Vi erbjuder:

Individuellt anpassad lön

Generöst friskvårdsbidrag

Goda möjligheter till kompetensutveckling

En modern arbetsmiljö i en växande organisation

Vår ambition är att göra tandvården mer tillgänglig, serviceinriktad och till en naturlig del av patientens friskvård.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid eller deltid

Placering: Mölndal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967186-2069712".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OraSolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Mölndal (visa karta)
431 30  MÖLNDAL

Arbetsplats
Happident

Jobbnummer
9977895

Prenumerera på jobb från OraSolv Clinics AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos OraSolv Clinics AB: