Tandhygienist till Mölndal
OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Mölndal Visa alla tandsköterskejobb i Mölndal
2026-06-24
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Vill du vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss? Nu söker vi en engagerad tandhygienist till vår klinik i Mölndal.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande.
Våra kliniker präglas av starkt teamarbete, kontinuerlig utveckling och ett tydligt patientfokus. Hos oss arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med modern utrustning och den senaste tekniken, där innovation och utveckling är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av kliniskt arbete är meriterandeDina personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande
Strukturerad och kvalitetsmedveten
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident blir du en del av ett engagerat och kompetent team där vi tillsammans arbetar för att utveckla och höja kvaliteten inom svensk tandvård.
Vi erbjuder:
Individuellt anpassad lön
Generöst friskvårdsbidrag
Goda möjligheter till kompetensutveckling
En modern arbetsmiljö i en växande organisation
Vår ambition är att göra tandvården mer tillgänglig, serviceinriktad och till en naturlig del av patientens friskvård.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid eller deltid
Placering: Mölndal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967186-2069712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Mölndal (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9977895