Tandhygienist till Happident Polhemsplatsen

OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2026-01-22


Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja i Sverige med kliniker i samtliga större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.

Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till Happident Polhemsplatsen. I rollen arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde, i nära samarbete med tandläkare och övrig klinikpersonal.

Dina arbetsuppgifter
Undersökningar och förebyggande tandvård

Parodontal behandling och uppföljning

Patientinformation och rådgivning kring munhälsa

Journalföring enligt gällande regelverk

Samverkan i vårdteamet för bästa patientutfall

Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande men inget krav

Dina personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

God samarbetsförmåga och ansvarstagande

Vad kan vi erbjuda dig?
Genom att arbeta med engagerade och kompetenta tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor strävar vi efter att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Vår ambition är att göra tandvården mer bekväm, mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters egen friskvård.
Vi tillämpar individuellt anpassad lönesättning och värnar om våra medarbetare genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas både yrkesmässigt och personligt i en modern och växande organisation.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid, enligt överenskommelse

Placering: Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7098605-1803784".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orasolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Polhemsplatsen (visa karta)
411 11  GÖTEBORG

Arbetsplats
Happident

Jobbnummer
9699978

