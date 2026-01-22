Tandhygienist till Happident Polhemsplatsen
2026-01-22
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja i Sverige med kliniker i samtliga större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till Happident Polhemsplatsen. I rollen arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde, i nära samarbete med tandläkare och övrig klinikpersonal.Dina arbetsuppgifter
Undersökningar och förebyggande tandvård
Parodontal behandling och uppföljning
Patientinformation och rådgivning kring munhälsa
Journalföring enligt gällande regelverk
Samverkan i vårdteamet för bästa patientutfallKvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande men inget kravDina personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Vad kan vi erbjuda dig?
Genom att arbeta med engagerade och kompetenta tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor strävar vi efter att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Vår ambition är att göra tandvården mer bekväm, mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters egen friskvård.
Vi tillämpar individuellt anpassad lönesättning och värnar om våra medarbetare genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas både yrkesmässigt och personligt i en modern och växande organisation.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
