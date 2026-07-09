Tandhygienist till Happident Huddinge
OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
2026-07-09
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Om Happident
På Happident tror vi att ett leende kan göra stor skillnad. Vi är en modern tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer och arbetar för att göra tandvård mer tillgänglig, trygg och personlig. Hos oss möts patienter av hög kvalitet, ett varmt bemötande och ett engagerat team som tillsammans skapar den bästa vårdupplevelsen.
Nu söker vi en legitimerad tandhygienist som vill bli en del av vårt team på Happident Huddinge.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du ett självständigt och varierat arbete där du ansvarar för förebyggande behandlingar och parodontal vård. Du arbetar nära tandläkare och tandsköterskor i ett team där samarbete, kvalitet och patientfokus står i centrum.
Tjänsten kan anpassas efter dig och erbjuds på deltid eller heltid.Dina arbetsuppgifter
Förebyggande tandvård
Parodontal behandling och uppföljning
Patientinformation och rådgivning kring munhälsa
Samarbete med övriga medarbetare för att ge patienterna bästa möjliga vård
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett professionellt och tryggt patientbemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Är ansvarstagande, engagerad och vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket.
Därför ska du välja Happident
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar i moderna lokaler med ett tydligt fokus på kvalitet, service och patientupplevelse. Vi värdesätter kompetensutveckling och erbjuder goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
Praktisk information
Placering: Happident Huddinge Omfattning: Deltid eller heltid Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043183-2093745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Huddinge (visa karta
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141 39 HUDDINGE Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9997720