Tandhygienist Till Dentali

Söker en ambitiös erfaren tandhygienist . Vi söker dig som är engagerad, positiv, flexibel, kreativ, mycket serviceinriktad och har ett glatt humör.
Har du erfarenhet inom osynligt tandställning så det är en plus.
På kliniken utför vi sedvanlig tandvård men också käkkirurgi , Invisalign , estetisk tandvård och protetik ihop med våra specialister.
Dentali Klinik har 6 behandlingsrum . #jobbjustnu
Arbetsuppgifter: Sedvanliga Tandhygienist ,assistera inom osynligt tandställning . Det finns stora möjligheter för utveckling för rätt personwww.dentali.sehttps://www.instagram.com/dentali3a/
Tillträde enligt överenskommelse. Erfarenhet är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
