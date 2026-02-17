Tandhygienist till centrala Malmö
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.
Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till vår klinik i Centrala Malmö. I rollen arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde, i nära samarbete med tandläkare och övrig klinikpersonal.
Arbetsuppgifter
Undersökningar och förebyggande tandvård
Parodontal behandling och uppföljning
Patientinformation och rådgivning kring munhälsa
Journalföring enligt gällande regelverk
Samverkan i vårdteamet för bästa patientutfall
Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande
Personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss arbetar du med engagerade och kompetenta tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor för att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Vi vill göra tandvården mer bekväm, serviceinriktad och en naturlig del av våra patienters friskvård.
Vi erbjuder individuell lönesättning, generöst friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling i en modern och växande organisation.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid, enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Kontaktperson: Jasmina Simic, Regionchef Skåne - jasmina.simic@happident.se
