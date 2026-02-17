Tandhygienist till centrala Malmö

OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2026-02-17


Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.

Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till vår klinik i Centrala Malmö. I rollen arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde, i nära samarbete med tandläkare och övrig klinikpersonal.

Arbetsuppgifter

Undersökningar och förebyggande tandvård

Parodontal behandling och uppföljning

Patientinformation och rådgivning kring munhälsa

Journalföring enligt gällande regelverk

Samverkan i vårdteamet för bästa patientutfall

Kvalifikationer

Legitimerad tandhygienist

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande

Personliga egenskaper

Professionellt och tryggt patientbemötande

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

God samarbetsförmåga och ansvarstagande

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss arbetar du med engagerade och kompetenta tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor för att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Vi vill göra tandvården mer bekväm, serviceinriktad och en naturlig del av våra patienters friskvård.
Vi erbjuder individuell lönesättning, generöst friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling i en modern och växande organisation.

Praktisk information

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid, enligt överenskommelse

Placering: Malmö

Kontaktperson: Jasmina Simic, Regionchef Skåne - jasmina.simic@happident.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
