Tandhygienist/ tandsköterska

Dr Sherison AB / Tandsköterskejobb / Sigtuna
2025-08-12


Vi söker tandhygienist!
Är du redo för nya utmaningar i en modern klinik med härliga kollegor?
Vi söker personal till två kliniker. Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller en erfaren tandsköterska och brinner för att ge patienter bästa möjliga vård.

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Flexibla arbetstider

gamla stan och märsta Start: Enligt överenskommelse
Tjänsten är 60%. 100%
svenska språket är ett krav
Skicka din ansökan till emma@sherison.se vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Emma@sherison.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dr Sherison AB (org.nr 556740-8124)

Arbetsplats
Dr Sherison AB

Kontakt
Tandläkare
Emma Sherison
Emma@sherison.se
0702243662

Jobbnummer
9455683

