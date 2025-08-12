Tandhygienist/ tandsköterska
2025-08-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Vi söker tandhygienist!
Vi söker tandhygienist!
Är du redo för nya utmaningar i en modern klinik med härliga kollegor?
Vi söker personal till två kliniker. Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller en erfaren tandsköterska och brinner för att ge patienter bästa möjliga vård.
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Flexibla arbetstider
gamla stan och märsta 
Start: Enligt överenskommelse
Tjänsten är 60%. 100%
svenska språket är ett krav
Skicka din ansökan till emma@sherison.se
vi intervjuar löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Emma@sherison.se
Tandläkare
Emma Sherison Emma@sherison.se 0702243662 Jobbnummer
