Tandhygienist sökes till Väster Tandvård
2026-04-22
Vill du arbeta på en modern klinik med stort fokus på kvalitet och utveckling? Nu söker vi en engagerad och noggrann tandhygienist till vårt team på Väster Tandvård.Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Vi är en väletablerad klinik med ett särskilt intresse för kirurgi och implantatbehandlingar. Hos oss arbetar vi med modern teknik och har ett nära samarbete i teamet för att ge våra patienter bästa möjliga vård.Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss kommer du att arbeta brett med:
* Parodontal behandling och förebyggande tandvård
* Patientrådgivning och profylax
* Undersökningar
Du blir en viktig del i vårt team och har goda möjligheter att påverka ditt arbete.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad tandhygienist
* Är trygg i din yrkesroll och har ett gott patientbemötande
* Gillar att arbeta självständigt men också i team
Vi erbjuder:
* En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
* Möjlighet vid intresse till utveckling inom implantat och delegerat arbete
* Flexibla arbetsvillkor
* Konkurrenskraftiga villkor
Tjänstgöringsgrad och lön fastställs enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till vastertandvard@outlook.com
Vi intervjuar löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: vastertandvard@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Denticum AB
(org.nr 556963-7563)
Mörnersväg 113 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Väster tandvård Jobbnummer
9870692