Tandhygienist sökes till Grumstandvård
Grums Dental AB / Tandsköterskejobb / Grums Visa alla tandsköterskejobb i Grums
2026-02-12
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grums Dental AB i Grums
Grums
Grumstandvård är en privat tandvårdsklinik centralt i Grums, Värmland.
Vi söker nu en tandhygienist för hel- eller deltid (50-100 %).
Vi erbjuder en liten och personlig arbetsplats med moderna utrustningar och en trivsam arbetsmiljö. Om du bor utanför Grums är vi öppna för förslag kring resor och pendling, och hjälper gärna till för att underlätta för båda parter.
Erfarenhet är inget krav. Goda kunskaper i svenska krävs.
Tillträde inom två månader eller enligt överenskommelse.
Lön och villkor enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: Grumstandvard@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grums Dental AB
(org.nr 559319-5786)
Sveaplan 5 (visa karta
)
664 30 GRUMS Kontakt
Ameer Ahmed Grumstandvard@outlook.com Jobbnummer
9737923