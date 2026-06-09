Tandhygienist sökes
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Lindesberg Visa alla tandsköterskejobb i Lindesberg
2026-06-09
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Information om arbetsplatsen
Vi är ett familjärt team som består av en tandläkare och 2 tandsköterskor mitt i vackra Lindesberg. Kliniken består av fyra behandlingsrum i ljusa lokaler. Vi arbetar med all typ av allmäntandvård inklusive kirurgi och implantat. Stort vikt läggs vid förebyggande behandling. Vi söker nu en tandhygienist till vårt team. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba självständigt med både barn och vuxenpatienter, samt nära samarbete med både tandläkare och tandsköterskor. Arbetsuppgifter inkluderar parodontala behandlingar, stödbehandling, kariesprofylax, undersökningar, assistans till tandläkaren samt receptionsjobb etc. Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist.
Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet inom tandvården.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kunskap i Frenda är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är genuint intresserad av ditt yrke och sätter patienten i fokus. Du trivs med att jobba på en liten klinik med familjär stämning, både mellan personalen och med patienterna. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och noggrann i ditt arbete.
Övrig information
Vi ser gärna att du kan jobba heltid, men är flexibla med andra önskemål.
I din heltidsanställning kommer du vara ledig var tredje fredag, då kliniken har stängt.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Norrtullsgatan 12 (visa karta
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711 30 LINDESBERG Arbetsplats
Tandvård, Örebro län, Linde Tandläkarpraktik Kontakt
Tandläkare
Payman Mohammadi payman.mohammadi@ptj.se 0736392571 Jobbnummer
9955948