Tandhygienist sökes
2026-03-29
Sökes en trevlig tandhygienist som ska platsa i vårt lilla team, stora krav ställs på personlighet. Erfarenhet är meriterande, dock inget krav! I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för tandhygienist.
Tjänstens omfattning är heltid eller deltid. Anpassas i största mån efter önskemål.
Hög lön utlovas och generös semesterledighet!
Sveaparkens Tandläkarklinik har funnits på sin nuvarande plats sedan år 2000 och är en välkänd och väletablerad klinik i Hedemora. Senaste åren har antalet patienter på kliniken ökat stadigt och därför är vi i dagsläget i behov av en ny tandhygienist då en av våra tandhygienister skall lämna sitt uppdrag. Vi använder oss av journalföringsprogrammet Alma.
Vi är en väletablerad privatklinik i Hedemora centrum. Kliniken består för närvarande av 2 tandläkare, 2 tandhygienister och 4 tandsköterskor.Vi utför endast vuxentandvård och behandlingar inom bl.a. implantatkirurgi. Vi är fackligt anslutna.
Hedemora finns på pendlingsavstånd från Avesta, Säter, Borlänge, Falun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@sveaparkstandlakarna.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveaparkens Tandläkarklinik AB
(org.nr 556383-1923), http://www.sveaparkstandlakarna.se
Borganäsvägen 7 (visa karta
)
776 31 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveaparkens Tandläkarklinik AB Kontakt
Tandläkare
Daniel Jakob info@sveaparkstandlakarna.se 0225-10508 Jobbnummer
9825747