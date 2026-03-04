Tandhygienist sökes

Pearly Smiles Sweden AB / Tandsköterskejobb / Lund
2026-03-04


Vi söker en legitimerad tandhygienist med 2 års erfarenhet till en trivsam praktik i centrala Lund, 3-4 dagar per vecka.
Arbetet innebär assistans vid behandling hos specialist i protetik cirka 2 dagar per vecka, administration samt egen patientbok som initialt omfattar 1 dag/vecka med ambition att utökas till 2 dagar.
Du arbetar i en modern klinisk miljö med avancerad protetik och implantatbehandling, med god möjlighet till kompetensutveckling inom protetik, implantat och bettrehabilitering.
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och trygg i patientkontakten.
Välkommen att höra av dig vid intresse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: Protetik@spectandlund.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pearly Smiles Sweden AB (org.nr 556823-2937), https://www.spectandlund.se/
Knut den stores torg 2 (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Specialisttandläkarna Lund

Jobbnummer
9778069

