Tandhygienist sökes
2025-10-01
Vår tandhygienist har gått i pension efter många fina år och nu letar vi efter en ny engagerad kollega. Vi är en klinik som jobbar "solo-group" (35h/v) där varje team består att tandläkare, två hygienister och två sköterskor/receptionist.
Dina arbetsuppgifter består främst av sedvanliga tandhygienistuppgifter som revisionsundersökningar, parod-behandlingar och förebyggande tandvård. Men då vi är en mindre arbetsplats ingår även arbete i steril, reception, med ansvar över tidbok samt assistans av tandläkare vid behov mm. Om delegering med lagningar osv är av intresse finns såklart möjligheter till detta också men är inget krav.
Vi söker en legitimerad tandhygienist, erfarenhet inom yrket är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt god kommunikationsförmåga. Personlighet är viktig för oss och vi värdesätter en positiv attityd, flexibilitet och en genuin omtanke om patienternas välbefinnande.
Observera att vi kommer att genomföra intervjuer löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Skicka din ansökan och CV till saraloven@gmail.com
så snart som möjligt. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: saraloven@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Sara Lovén AB
Hantverkaregatan 46
374 37 KARLSHAMN
Sara Lovén saraloven@gmail.com 0454322303
